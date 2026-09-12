Христо и Антихриста
Христо. Той е на 3, не на 33. Но е разпнат - в реанимацията на "Пирогов". Главата му - рана, кърпена заради мозъчния кръвоизлив. Вратлето - белязано о...
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Христо. Той е на 3, не на 33. Но е разпнат - в реанимацията на "Пирогов". Главата му - рана, кърпена заради мозъчния кръвоизлив. Вратлето - белязано о...
3-годишното момченце все още е в кома в "Пирогов" Двамата тийнейджъри, пребили 3-годишния Христо, са снимали с мобилни телефони насилието на него, тв...
Гувернантка на четириного стана хит на пазара