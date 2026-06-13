Частен самолет се разби в САЩ, има загинали
Частен самолет "Чесна" 414 се разби в щата Илинойс, по време на заход за кацане. Седем души са загинали. Помощник-треньорът на мъжкия баскетболен отб...
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Частен самолет "Чесна" 414 се разби в щата Илинойс, по време на заход за кацане. Седем души са загинали. Помощник-треньорът на мъжкия баскетболен отб...