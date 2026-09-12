Легенда на Ливърпул получи уникален подарък от баските
Каква е наградата за Джейми Карагър
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Каква е наградата за Джейми Карагър
Желязната ръка се е запазила повече от 20 века
Исландия отмени закон от 1615 година, който гласи, че гражданите на Испания, в частност баските трябва да бъдат убивани на място в момента в който бъд...
Мадрид. Местният парламент на Страната на баските в Северна Испания прие декларация за самоопределение, съобщи Ройтерс. Документът няма законова стойн...