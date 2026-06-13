Опашки за баровски номера в КАТ
Собственици на лимузини плащат солени такси, за да се сдобият с желаните регистрационни табели в КАТ. Хилядарка струват номерата с еднакви цифри, а 70...
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Собственици на лимузини плащат солени такси, за да се сдобият с желаните регистрационни табели в КАТ. Хилядарка струват номерата с еднакви цифри, а 70...