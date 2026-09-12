Германия с тежка загуба. Пожар унищожи наследство от Барока
Бароково църква изгоря в източната част на Германия
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Бароково църква изгоря в източната част на Германия
Скопие. Пожар горя в сградата на правителството в македонската столица Скопие, съобщиха македонските медии. Причината за огъня са ремонтни дейности, п...
Велико Търново. Община Велико Търново получи голямата награда „ПроКултура" за приноса си към разширяването на достъпа на младите хора до култура. Приз...