ЦСКА на косъм от нов резил за световно
ЦСКА се спаси на косъм от изгонване от столичен хотел снощи. Управата заяви пред отбора, че не е плащано за предни лагери и играчите не могат да остан...
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ЦСКА се спаси на косъм от изгонване от столичен хотел снощи. Управата заяви пред отбора, че не е плащано за предни лагери и играчите не могат да остан...