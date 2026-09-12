Наш град брои 5000 лева заплата. Търси хора по спешност
1800 свободни работни места с отлично заплащане
Следете всички новини, анализи и коментари за Барман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
1800 свободни работни места с отлично заплащане
Над 150 професионални бармани се впуснаха във вълнуващи предизвикателства и обучения по време на шестото издание на формата, организиран от Кока-Кола...
Забравя за стадиона и идва на “Слънчев бряг”
Във втория епизод на новия сезон в стопанството влязоха и втората половина от участниците
Промяната на посоката е пълна, като Папи прави смел ход
Владимир Стоев попадна на страниците на най-голямото футболно списание в света
Млад мъж от с. Гьоврен, който е работил като барман в курорта, е с положителна проба
Световното първенство на барманите, което тази година се провежда в София, е най-престижният подобен форум, а България вече официално е първа сила в т...
Химикал за малко не ме уби в НАТФИЗ, спомня си актьорът Ненчо Балабанов не е сензация за тези, които следят изкъсо културния афиш. Аплодират го някол...
Пловдив. 32-годишният барман Николай Евтимов от известното нощно заведение "Ъндърграунд" в Плевен бе открит мъртъв в дома му. Младият мъж си прерязал...
Митко Цонев опита от специалитети на дъщеря си на партито на "Жените говорят"
Варна. Точно в 10.30 часа в петък започва поставянето на нов световен рекорд за най-много предлагани коктейли. 2014 броя като символ на годината е ле...
Варна. 2014 коктейла ще забърка за 24 часа президентът на Българската асоциация на барманите Пенчо Пенчев. Рекордът му за Гинес ще бъде на 14 март в к...
Враца. Дефектен дрегер изкара барман от кафене "Централ" в Хайредин медицинско чудо. 23-годишният Емил Любенов бе засечен да фучи в нощта срещу 7 се...