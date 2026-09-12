Психично болен се барикадира в "Стрелбище"
Психично болен мъж се барикадира в дома си, намиращ се в столичния квартал "Стрелбище". Това съобщи БНР и уточни, че сигналът в полицията е подаден д...
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Психично болен мъж се барикадира в дома си, намиращ се в столичния квартал "Стрелбище". Това съобщи БНР и уточни, че сигналът в полицията е подаден д...
Мъж с нож се барикадира в апартамент в северната част на Стокхолм. Това съобщава новинарската агенция ТТ. Към 4.15 ч. през нощта местно време се обад...
София. Край на драмата с психично болния мъж в кв. „Горна баня". Операцията по обезвреждането на 35-годишния мъж от полицията протече цяла нощ. Малко...
Пловдив. 63-годишен пенсионер по болест изправи на нокти роднини и съседи. Христо Енчев се барикадира в дома си в центъра на Пловдив, откъдето крещял,...
Варна. Мъж се барикадира в мезонета си подобно на психично болния Петко Петков от Лясковец, който уби полицай. В момента полицията провежда спецакция...