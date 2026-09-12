250 млн. евро за 30% от "Милан" иска Барбара
Силната жена в "Милан" - Барбара Берлускони, обяви, че всеки, който е готов да извади 250 млн. евро, ще получи 30% от акциите "Милан". Щерката на бив...
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Силната жена в "Милан" - Барбара Берлускони, обяви, че всеки, който е готов да извади 250 млн. евро, ще получи 30% от акциите "Милан". Щерката на бив...
Милано. "Милан" записа първа победа като гост в Серия А. Чудото се случи на остров Сицилия - 3:1 над "Катаня". Медиите откриха и мократа тухла в лагер...
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