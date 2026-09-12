Отпадаме от Евро 2021 - а и какво да правим там?
Загубихме лошо баража с Унгария - 1:3.
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Загубихме лошо баража с Унгария - 1:3.
Излезте и играйте за вашата чест и тази на вашите родители! Бъдете смели, силни и вярвайте в успеха!, написа Ивелин
Близо 8500 могат да гледат баража
Настроението в отбора е добро, твърди националния селекционер
Системата VAR вече е монтирата и тествана успешно
Наблюдател на реферите ще е Батиста от Португалия
Селекционерът Георги Дерменджиев е големия коз на националите, твърди Камата
БФС с разяснение за продажбата на билетите за баража
До 12 000 може да гледат мача на ст. "В. Левски" на 8 октомври
Бонусът е 240 000 евро
Тимът воден от Любо Пенев спечели с 2:0 срещу Септември
Баражът е на ст. "Българска армия" от 20,00 ч, Диема спорт ще го излъчва пряко
Футболистите от Русе тръгнаха за София с една заплата в джоба
Футболистите от Русе отказват да пътуват за София докато не си получат парите
Преди 2 години реферите ни ощетиха срещу Славия и за това искаме международна бригада, написаха пловдивчани
УЕФА дава приоритет на националните първенства, мачът може да е през септември
Баражът ще е на 4 юни по решение на УЕФА
Промяната е заради решението на УЕФА за Евро 2021
Забраната важи и за мача с Естония при младежите
Националите още имат шанс за финалите