Пожар в Столипиново
Огънят обхваща вече и жилищни постройки
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Огънят обхваща вече и жилищни постройки
Още пет незаконни къщи в Гърмен ще бъдат съборени днес. Очаква се за втори път багерите да влязат в ромския квартал, съобщи Нова ТВ. В края на юни б...
Роми заплашиха с блокада жп линиите до варненския квартал "Максуда", ако багерите бутнат къщите им край дерето. "Ако не се вземат мерки, ще протестира...