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Събарят още бараки в Гърмен

Събарят още бараки в Гърмен

Още пет незаконни къщи в Гърмен ще бъдат съборени днес. Очаква се за втори път багерите да влязат в ромския квартал, съобщи Нова ТВ. В края на юни б...

07 септември | 6:56
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