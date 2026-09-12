Барабанистът на "Пърпъл" с инсулт
Барабанистът на "Дийп Пърпъл" Иън Пейс преживя лек инсулт. "Събудих се и усетих, че дясната страна на тялото ми е изтръпнала и не мога да контролирам...
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Барабанистът на "Дийп Пърпъл" Иън Пейс преживя лек инсулт. "Събудих се и усетих, че дясната страна на тялото ми е изтръпнала и не мога да контролирам...
Прочутите барабанисти забиват в ритъма на сърцето на 24 октомври в зала 1 Прочутите японци от "Ямато" са включили и България в световното си турне, з...
Барабанистът често е пренебрегван. Докато вокалистът и соло китарата са в светлините на прожектора, майсторът на ударните седи отзад и не е толкова сл...