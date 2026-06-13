Програмата на Yettel за дигитално приобщаване с две награди от BAPRA Bright Awards 2025
Коледната кампания на телекома „Истинското общуване започва, когато оставим телефона“ също бе отличена в комуникационния конкурс
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Коледната кампания на телекома „Истинското общуване започва, когато оставим телефона“ също бе отличена в комуникационния конкурс