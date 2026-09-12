Стартира панорама на полски планинарски филми
Специална панорама на полски планинарски и екстремни филми ще се проведе от 7 до 9 юни от 18:00 ч. в залата на Полския институт в София. Там ще бъдат...
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Специална панорама на полски планинарски и екстремни филми ще се проведе от 7 до 9 юни от 18:00 ч. в залата на Полския институт в София. Там ще бъдат...
Най-доброто от световното планинарско и екстремно кино идва в София. Панорамата е пет дни – на 3, 4, 5, 8 и 9 февруари 2016 от 18.00 часа, като гарант...
Юбилейното 15-то издание на Банскофилмфест наближава! Кинофестивалът е единствен в Югоизточна Европа и на Балканите за планини, екстремни спортове и п...