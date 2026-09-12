Банскалия плаща 1500 лв. за стрелба и обиди по комшии

Банско. Лют банскалия ще плати общо 1500 лева на двама съпрузи, негови комшии, заради това, че гърмял по зида им и ги ругал, псувал и обиждал. Решение...