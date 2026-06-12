Експерти: Трябват еднакви банкови регулации в Европа
Допълнителни гаранционни механизми може да стимулират кредитирането Да се въведат единни стандарти за банките в Европа и да се унифицират изискваният...
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Допълнителни гаранционни механизми може да стимулират кредитирането Да се въведат единни стандарти за банките в Европа и да се унифицират изискваният...