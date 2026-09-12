Всичко за Банка Виктория

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Последни новини Бизнес
Продават банка "Виктория"

Продават банка "Виктория"

Фондът за гарантиране на влоговете е дал разрешение за продажбата на 100% от капитала на Търговска банка "Виктория". Процедурата ще се извърши от синд...

08 март | 23:00
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Продават КТБ на части

Продават КТБ на части

Пускат нов дълг на международните пазари в размер до 3 млрд. лв. Корпоративна търговска банка (КТБ) ще може да се продава на части, а не само като ця...

11 ноември | 22:15
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