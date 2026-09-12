Продават банка "Виктория"
Фондът за гарантиране на влоговете е дал разрешение за продажбата на 100% от капитала на Търговска банка "Виктория". Процедурата ще се извърши от синд...
Следете всички новини, анализи и коментари за Банка Виктория. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фондът за гарантиране на влоговете е дал разрешение за продажбата на 100% от капитала на Търговска банка "Виктория". Процедурата ще се извърши от синд...
София. Днес ТБ "Виктория" отваря врати, както беше решено от Управителния съвет на БНБ в края на ноември. Банката, която от 22 юни е под специален над...
Пускат нов дълг на международните пазари в размер до 3 млрд. лв. Корпоративна търговска банка (КТБ) ще може да се продава на части, а не само като ця...