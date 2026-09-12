Рекорд: Задържаха над 13 млн. къса цигари без бандерол на "Кулата"
Пазарната стойност на тютюневите изделия е 3 657 500 лв.
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Пазарната стойност на тютюневите изделия е 3 657 500 лв.
Те бяха задържани на 15 септември 2020 г. в София при специализирана операция
От май насам някои марки поскъпват на няколко пъти - увеличението е от 10 до 40 ст.
Баща и син, съответно на 59 години и на 22 години, са задържани при специализирана полицейска операция на служителите на реда в Добрич и Силистра, съо...
Общо 3500 кутии цигари без български акцизен бандерол са иззети при проведени съвместни действия на служители от Регионална дирекция „Гранична полиция...
Кърджали. 8060 къса цигари са иззети при специализирана операция за противодействие на разпространението на стоки без акцизен бандерол на територията...
Пловдив. 730 хил. къса цигари без бандерол, тютюн за пушене и 24 000 текстилни изделия, нарушаващи правата на интелектуална собственост, откриха и зад...
София. Конфискувани са 250 000 къса контрабандни цигари при операция в София, съобщават от Агенция "Митници". В столичния район на Пета градска болни...
Сливен. Мъж и жена, които живеят на семейни начела, получиха присъди за нелегална търговия с цигари. Районен съд- Сливен глоби с 10 000 лв. О.П, в чий...
Петрич. Петричката полиция проведе поредна акция срещу съхранението и разпространението на нелегални акцизни стоки. Униформените са проверили частен...
София. Петдесет служители на Българската академия на науките (БАН) и 14 от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са имали принадлежн...
Холограма, воден знак и цветове пазят от фалшификатори Ваучерите за евтино гориво, с които фермерите зареждат дизел за селскостопанските си машини, с...
Благоевград. Поредна пратка цигари без бандерол спипаха полицаи от Сандански. Униформените спрели в сряда на пътя между селата Микрево и Драката лек...
Разлог. Полицаи от Разлог се извършили проверка в частен дом в града. Жилището се обитава от 19-годишния А.М. и 22-годишния И.И. В една от стаите поли...
Благоевград. Полицаи откриха нелегален алкохол, скрит в гараж в Разлог. В четвъртък е проведена акция за противодействието на притежание и разпростран...
Благоевград. Оръжие и контрабандни цигари откриха полицаи от Сандански при извършена проверка в село Хърсово. Органите на реда атакували дома на 52-го...
Сандански. Полицията в Сандански проведе акция срещу съхранението и търговията с акцизни стоки. В пристройка към жилище в града, обитавано от 55-годи...
София. Тютюневите изделия и алкохолните напитки ще се продават с нов бандерол от 1-ви януари 2014 година, съобщиха от Министерство на финансите. Един...
Държавата губи стотици милиони от неплатени акцизи и ДДС