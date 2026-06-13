Организира се първата Балканска международна конференция за студенти и докторанти
Научният форум е част от дългата традиция на престижните Балкански международни образователни и научни конгреси
Следете всички новини, анализи и коментари за Балканска международна конференция за студенти и докторанти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Научният форум е част от дългата традиция на престижните Балкански международни образователни и научни конгреси