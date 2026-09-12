Академик надви Берое в Балканската лига
Пловдивчани измъкнаха победата с 1 точка
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Пловдивчани измъкнаха победата с 1 точка
Пловдивчани надвиха косовския Пея
Българските баскетболисти победиха на старта Раховеци (Косово)
Баскетболистите от Стара Загора разгромиха косовари
Европейският шампион Георги Цветков спечели Балканската лига по канадска борба в супертежка категория. Атрактивната надпревара по силовия спорт се про...
Прищина. Ръководството на Балканската лига избра домакин на Файнъл 4 2014 да бъде град Прищина, с клуб домакин Сигал Прищина. Решението бе взето, сле...
Самоков. След един много силен сезон в Балканската лига, отборът на "Левски" завърши на второ място. В повторение на финала от миналогодишното издание...