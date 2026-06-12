"Пандора" в Оперетата
Балет "Арабеск" излиза довечера на сцената на Музикалния театър с един от най-предизвикателните си спектакли в последните 10 години. В "Пандора" Борян...
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Балет "Арабеск" излиза довечера на сцената на Музикалния театър с един от най-предизвикателните си спектакли в последните 10 години. В "Пандора" Борян...
Балет "Арабеск" представя на 29 януари в Музикалния "Дневникът на Дракула 2". След двегодишна пауза нашумелият спектакъл на хореографа Мила Искренова...