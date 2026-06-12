Всичко за Балет "арабеск"

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"Пандора" в Оперетата

"Пандора" в Оперетата

Балет "Арабеск" излиза довечера на сцената на Музикалния театър с един от най-предизвикателните си спектакли в последните 10 години. В "Пандора" Борян...

22 април | 22:55
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