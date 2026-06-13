Партньор на Lidl обяви 80% годишен ръст на оборота
В сътрудничество с Лидл българската компания „Балдаран Спринг“ произвежда вода в бутилки с 30% рециклиран материал
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В сътрудничество с Лидл българската компания „Балдаран Спринг“ произвежда вода в бутилки с 30% рециклиран материал
Компанията бутилира вода в един от най-модерните заводи у нас Отбелязва ръст на продажбите с над 80% за година Балдаран Спринг АД предлага на българ...
Разказвам на Мария Шарапова каква прекрасна природа имаме Станах рекламно лице на компанията, защото е изцяло българска собственост, казва Григор Дим...