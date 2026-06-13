Свлачище разцепи пътя Балчик - Албена
Дъждовете, които валят в последните два дни, активизираха отново свлачище в района на вилна зона "Фиш-фиш", разположена по пътя Балчик - Албена, като...
Следете всички новини, анализи и коментари за Балчик - Албена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дъждовете, които валят в последните два дни, активизираха отново свлачище в района на вилна зона "Фиш-фиш", разположена по пътя Балчик - Албена, като...