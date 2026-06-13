14-годишен се удави в столицата
14-годишно момче се е удавило в столицата. Инцидентът е станал в баластриера „Пет могили" между столичния квартал „Левски" и Чепинци. Това съобщиха от...
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14-годишно момче се е удавило в столицата. Инцидентът е станал в баластриера „Пет могили" между столичния квартал „Левски" и Чепинци. Това съобщиха от...