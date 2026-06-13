4-то място за България на Световното по ски за журналисти
Нови успехи записа българският отбор на 62-ото Световно първенство по ски за журналисти, което се проведе в испанския ски-център Бакейра-Берет. В осп...
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Нови успехи записа българският отбор на 62-ото Световно първенство по ски за журналисти, което се проведе в испанския ски-център Бакейра-Берет. В осп...