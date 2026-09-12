Ивайла Бакалова с ключови думи за Барселонагейт! Разкритието
Страхува ли се бившата Мис България
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Страхува ли се бившата Мис България
Това коментира Иван бакалов
Йордан Бакалов е назначен за директор на службата "Военна информация", обяви министърът на отбраната Николай Ненчев по време на конференцията "Готови...
Ако служители на МВР си затварят очите, значи изпълняват "други заповеди", каза министърът В купуването на гласове на последните избори са замесени...
София. Аз също съм привърженик на законодателното уреждане на блокирането на сайтове, съдържащи интернет порнография или сексуална злоупотреба с деца....
София. Определено има общини, които са си свършили работата и се вижда, че водата от улиците се поема от шахтите, докато има общини, които не са си св...
София. Първият сигнал за търговия на гласове е бил подаден вчера в София. По него вече се работи, обяви вътрешният министър Йордан Бакалов пред Нова Т...
Йордан Бакалов, служебен вътрешен министър - Господин Бакалов, видяхте на място ситуацията в Мизия. Какво е впечатлението ви? - Институциите действа...