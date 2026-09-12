Китното софийско селце, което е емблема на шоплъка
То носи аромат на шопския хумор, дивата мента и мъдростта на миналото
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То носи аромат на шопския хумор, дивата мента и мъдростта на миналото
Хората чакат с години държавата да им направи път до 4 села в Подбалкана Над 300 души от четири села - Мирково, Смолско, Байлово и Петрич, излязоха н...
Безсребърникът Дядо Добри стана кумир и на много младежи София. Столетникът Дядо Добри се превърна в център на внимание на тържествената литургия на...