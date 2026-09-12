Бизнесът поиска министерство на туризма
Сериозен е спадът в българския туризъм за първите осем месеца на годината, като най-голям отлив има от европейските пазари. За тази негативна тенденци...
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Сериозен е спадът в българския туризъм за първите осем месеца на годината, като най-голям отлив има от европейските пазари. За тази негативна тенденци...
Трябват ни мерки срещу сивата икономика, казва Байко Байков
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