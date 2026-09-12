Всичко за "байерн"

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Последни новини Спорт
Секс пълни "Алианц Арена"

Секс пълни "Алианц Арена"

"Мюнхен 1860" удари и "Байерн" с нов спонсор Бившият отбор на Даниел Боримиров "Мюнхен 1860" се е запътил към трета дивизия, но пак ще се радва на пъ...

12 април | 17:10
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Левандовски вдигал 320 км/ч

Левандовски вдигал 320 км/ч

Роберт Левандовски си призна доброволно, че редовно е шофирал автомобил без книжка. "Когато бях малък, често подкарвах колата на майка ми, обяснява го...

12 март | 2:30
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Пеп: Искам в Англия

Пеп: Искам в Англия

Треньорът на "Байерн" Пеп Гуардиола най-накрая изплю камъчето и призна, че отива в Англия. "Искам да работя във Висшата лига. На 44 години съм и това...

06 януари | 5:20
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