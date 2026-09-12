"Байерн" заведе затворник в Лисабон
Бившият президент на "Байерн" Ули Хьонес, който неотдавна излезе от затвора, е поканен да присъства на реванша с "Бенфика", заяви спортният директор М...
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Бившият президент на "Байерн" Ули Хьонес, който неотдавна излезе от затвора, е поканен да присъства на реванша с "Бенфика", заяви спортният директор М...
"Мюнхен 1860" удари и "Байерн" с нов спонсор Бившият отбор на Даниел Боримиров "Мюнхен 1860" се е запътил към трета дивизия, но пак ще се радва на пъ...
Роберт Левандовски си призна доброволно, че редовно е шофирал автомобил без книжка. "Когато бях малък, често подкарвах колата на майка ми, обяснява го...
"Ювентус" и "Байерн" (Мюнхен) завършиха при резултат 2:2 в Торино. Зрелищният двубой бе от първия 1/8-финален мач от Шампионската лига. Томас Мюлер б...
Треньорът на "Байерн" Пеп Гуардиола най-накрая изплю камъчето и призна, че отива в Англия. "Искам да работя във Висшата лига. На 44 години съм и това...
Грозни инциденти помрачиха двубоя между "Олимпиакос" и "Байерн" (0:3) в групите на Шампионската лига. По време на двубоя гръцката полиция преби жесток...
Цял свят свали шапка за пореден път на Лео Меси заради лекцията, която изнесе на "Байерн" при победата с 3:0. Медиите се втурнаха да го възхваляват, с...
Боатенг спечели делото с бившата за децата Футболистът на "Байерн" Жером Боатенг не успя да се качи на самолета със съотборниците си за Португалия. У...
"Байерн" иска неустойка от известната верига хотел "Хаят", стана ясно днес. Баварците станаха жертва на атака с графити. Автобусът им се сдоби след ма...
Карл Хопфнер наследява на президентския пост в "Байерн" Ули Хьонес, който влиза в затвора за 3,5 години. Очаква се новият бос официално да бъде избран...
Пеп Гуардиола ще назначи за свой помощник в "Байерн" италианската легенда Роберто Баджо, твърди "Ел Мундо Депортиво". Изданието припомня, че двамата б...