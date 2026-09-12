Тръмп пропуска сватбата на сина си. Причината
"Имам на дневен ред Иран и други проблеми", посочи президентът
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"Имам на дневен ред Иран и други проблеми", посочи президентът
Банкман-Фрийд е искал да даде показания пред Конгреса за внезапния срив на една от най-големите борси
Подходящ е за курорт, има голф игрище с 18 дупки
"Musha Key" e луксозен частен остров, който се намира на Бахамите. За една нощувка там ще трябва да дадете 57 000 долара, пише profit.bg. Островът е с...
Sea La Vie е стилна частна резиденция, която се намира на легендарния Pink Sands Beach на Харбър Айлънд, част от Бахамските острови. Резиденцията е ед...