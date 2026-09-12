Петима от Витоша (Бистрица) с коронавирус
Емил Гъргоров е сред позитивните четирима футболисти, мачът с Царско село тази вечер е под въпрос
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Емил Гъргоров е сред позитивните четирима футболисти, мачът с Царско село тази вечер е под въпрос
Бадема пее с Преслава, докато обмисля оферти
Емил Гъргоров приключи с "Шъдзяджуан". Бадема реши, че няма да подновява договора си с тима, чийто треньор е Ясен Петров. Джанини обаче не тъгува мног...
Емил Гъргоров ще се завърне в ЦСКА само срещу извинение, обявиха от клуба. Както е известно, националът избяга от "Армията" след скандал със Стойчо Мл...
София. Емил Гъргоров - Бадема е отстранен от ЦСКА по докладна на треньора Стойчо Младенов. Това съобщи пред "Стандарт" изпълнителният шеф на клуба Але...