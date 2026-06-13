Нови подробности за баба Янка, която министър спаси от имотната мафия
Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители предлага да бъдат наложени глоби
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Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители предлага да бъдат наложени глоби
Георги Георгиев обяви война на имотната мафия
Георги Георгиев подаде сигнал в прокуратурата, задейства правосъдието