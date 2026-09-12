Връщат блясъка на "Баба Вида"
Ще започне консервация и реставрация на емблемата на града ни, казва директорът на РИМ Видин Христина Кирилова
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Ще започне консервация и реставрация на емблемата на града ни, казва директорът на РИМ Видин Христина Кирилова
Туризмът е приоритет за общината, емблемата е крепостта "Баба Вида"
Средновековната крепост "Баба Вида", която стана атракция номер 3 в кампанията на "Стандарт" "Чудесата на България", може да бъде разгледана през посл...