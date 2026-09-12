БФС потвърди: ЦСКА-София в "А" група
Изчакват истинския клуб до 25 юли за "Б" група БФС потвърди, че новото дружество "ПФК ЦСКА-София" ще участва в "А" група този сезон .Това стана на бр...
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Изчакват истинския клуб до 25 юли за "Б" група БФС потвърди, че новото дружество "ПФК ЦСКА-София" ще участва в "А" група този сезон .Това стана на бр...
Истинското ЦСКА може да стане част от "Б" група, ако изчисти нередностите по критериите за лицензиране. Това обяви вчера зам.-изпълнителният директор...
Нова Броудкастинг Груп е придобила правата за телевизионно и онлайн излъчване на мачовете и от „Б" професионална футболна група, съобщиха от медията....
Лидерът в "Б" група "Дунав" (Русе) изпъчи гърди след победата с 1:0 над втория "Поморие". Треньорът на "драконите" Веселин Великов скъса тима си от су...
Подсиленият с национали и чужденци "Литекс" II не успя да зарадва Любо Пенев с победа в дебюта му като треньор в "Б" група. "Оранжевите" направиха 0:0...
ЦСКА е подал документи за участие в "Б" група, информира "Дневник" като се позовава на човек, близък до ръководството на клуба. Решението ще бъде взе...
"Монтана" удържа преднината си на върха в класирането в "Б" група след 2:2 с "Пирин". Тимът от Северозападна България води с 4 точки пред преследвача...
"Черно море" победи "Славия" с 3:1 като гост в откриващия мач на 9-ия кръг в "А" група. Загубата е шеста поред за "белите", които се закотвиха в зонат...
Кръг преди края в "Б" група настана страхотна драма. Доскоро тимовете там сякаш не се блазнеха от възможността да спечелят промоция в елита. Сега обач...
Благоевград. ОФК „Пирин" е финансово обезпечен и задължително ще преследва поставената цел – влизане в професионалния футбол. Това се казва в декларац...
София. Бойко Борисов дебютира официално в професионалния футбол. Лидерът на ГЕРБ влезе в историята като най-възрастния играч, стъпвал по родните терен...
София. Българският футболен съюз официално извади отбора на Миньор Перник от състава на „Б" група, съобщиха от БФС. Причина за решението е, че клубът...
София. Спортно-техническа комисия (СТК) към БФС отложи решението си какво точно да прави с "Б" група, която е пред разпадане. Комисията утвърди откази...
"Чавдар" от Етрополе стана вторият отбор, който се отказа официално от участие в "Б" група. Тимът от балканското градче реагира на призива на БФС и пу...
София. Сезон 2013-2014 в "Б" футболна група ще стартира на 3 август, реши Спортно-техническият отдел на Българския футболен съюз. Решението бе взето...