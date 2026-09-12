Всичко за Б Група

Следете всички новини, анализи и коментари за Б Група. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
"Славия" тръгна към "Б" група

"Славия" тръгна към "Б" група

"Черно море" победи "Славия" с 3:1 като гост в откриващия мач на 9-ия кръг в "А" група. Загубата е шеста поред за "белите", които се закотвиха в зонат...

19 септември | 18:25
0 коментара
9609
И "Чавдарци" се предадоха

И "Чавдарци" се предадоха

"Чавдар" от Етрополе стана вторият отбор, който се отказа официално от участие в "Б" група. Тимът от балканското градче реагира на призива на БФС и пу...

31 юли | 17:50
0 коментара
8421