Локо (Пд) посвети купата на Садъков
Ден след триумфа целият тим отиде при паметника на легендата
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Ден след триумфа целият тим отиде при паметника на легендата
Това ще стане преди дербито Локо Пд - Ботев Пд
Футболна България не спира да демонстрира подкрепа към Аян Садъков. Бившият национал страда от тежкото заболяване ALS, която стана популярно покрай ка...