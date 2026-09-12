Рим гори! Черен пушек задушава квартали на столицата
Пожарът е започнал в автоморги, засягайки археологическия парк Ченточеле
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Пожарът е започнал в автоморги, засягайки археологическия парк Ченточеле
Автоджамбазите стават все по-изобретателни. Вече много често прибягват до услугите на паяк и просто вдигат цели автомобили, независимо от защитите и а...
Въвежда се банкова гаранция от 15 хил. лв. за самата фирма и по 5000 лв. за всяка площадка за извършване на дейности с излезли от употреба моторни пре...