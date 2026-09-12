Всичко за Автомагистрала

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МРРБ: Няма пари за "Хемус"

МРРБ: Няма пари за "Хемус"

Средствата са предвидени за изграждане на АМ "Струма" Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" прекрати с решение № ОП-32-РШ-007/1...

15 февруари | 16:26
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Затварят АМ "Тракия" за кратко

Затварят АМ "Тракия" за кратко

Движението по автомагистрала "Тракия" ще бъде спряно, а причината е демонтаж на електропроводи. Преминаването на превозни средства ще бъде ограничен...

14 октомври | 6:30
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