Голям ден! 50 години от първата копка на АМ "Хемус"
Ето какво се очаква до 10 години
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Ето какво се очаква до 10 години
Шофьорите са изнервени
Водачите преповъчват внимателно каране
Пътуващи му оказват помощ
Хората са успели да се евакуират
Това предвижда проект за организация на движението
Днес започва ремонтът при 41-ви км на АМ „Хемус". До края на октомври шофьорите ще преминават двупосочно в платното за София между км 40+472 до км 41+...
Премиерът Бойко Борисов обясни от Прага защо е спрял търговете за магистрала "Хемус". "Витае, че от едната страна - макар че повтарям за вашите зрител...
Средствата са предвидени за изграждане на АМ "Струма" Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" прекрати с решение № ОП-32-РШ-007/1...
Движението по автомагистрала "Тракия" ще бъде спряно, а причината е демонтаж на електропроводи. Преминаването на превозни средства ще бъде ограничен...
Двама работници, наети по изграждането на автомагистрала "Струма" в района от Дупница до Благоевград, си признаха кражба от строителния обект и се изм...
Авариен ремонт се налага на отсечката Ветрино-Нови пазар
София. Намерен е труп на мъж на автомагистрала „Хемус" между мантинелите при км 31–32, това съобщиха от ОД МВР София област. Въведено е временно огра...
София. Пътнотранспортно произшествие затрудни движението по аварийната и дясната лента на автомагистрала „Тракия" при км. 27 в посока Бургас, съобщиха...