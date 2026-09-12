Бизнесмен от Силистра купи на сина си Шевролет Камаро
Първите коли се разграбиха преди старта на най-голямото автоизложение по морето
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Първите коли се разграбиха преди старта на най-голямото автоизложение по морето
За три дни на изложението са продадени коли за близо 2 млн. лв., изчисли "Стандарт"
Mini Cooper Paceman продължава да събира погледите на родната публика при дебюта си в България на Автомобилен салон София 2013. След седмия модел на...