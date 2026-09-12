Автогарата в Ст.Загора възстановява работата си
По този начин се дава възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи
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По този начин се дава възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи
Собственикът заплашва да закрие комплекса, заради нелоялната конкуренция на нелегалните таксита Автогарата в Дулово спря работа от началото на авг...
Районът около автогара-юг в Бургас е отцепен заради съмнителен багаж, предаде агенция „Фокус". На място има служители на полицията и пожарната. По ду...
Пороен дъжд се изсипа в центъра на Перник този следобед. Бурята, която премина през миньорския град, наводни улицата пред автогарата, която се намира...
Пет допълнителни автобуса ще потеглят от Автогара „Юг" в посока София. Информацията е от дежурния ръководител движение. От там съобщиха, че автобусите...
Трупът на 68-годишен мъж е бил намерен в района на паркинг на автогарата в Кърджали около 7,30 часа, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Дежурна оператив...
Добрич. Забравен куфар на Автогара Добрич вдигна на крак полицията. Районът бе отцепен до идването на специализирана група ДОТИ от Варна. Пред медиите...
Видин. 100-тина видинчани, организирани от инициативен комитет „За честта на Видин" излязоха на протест срещу изграждането на нова автогара във Видин....
Върбица. Паднала мълния предизвика пожар, който изпепели чакалнята на автогарата във Върбица. Мълнията ударила в 22,41 часа в сряда вечер. Конструкци...