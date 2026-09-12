Намериха труп на 68-годишен мъж край автогарата в Кърджали

Трупът на 68-годишен мъж е бил намерен в района на паркинг на автогарата в Кърджали около 7,30 часа, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Дежурна оператив...