Авто меле в Прохода на Републиката
Трима души загинаха при авто меле в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 21.00 часа снощи, съобщава Нова тв. Двама мъже и жена на около...
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Трима души загинаха при авто меле в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 21.00 часа снощи, съобщава Нова тв. Двама мъже и жена на около...
19-годишно момиче е загинало, а други две са ранени при пътен инцидент край село Светлен. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Търговище. Инци...
Чист късмет отърва врачанин от зверска катастрофа край Мездра. Мъжът се размина само със счупен нос и натъртвания след като колата му попадна под тир....