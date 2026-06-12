"Капитан Андреево" в авариен режим заради нов софтуер
Пунктът „Капитан Андреево" днес ще работи в авариен режим днес. Това съобщиха от Митница Свиленград и уточниха, че между 10:00 и 14:00 часа ще сменят...
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Пунктът „Капитан Андреево" днес ще работи в авариен режим днес. Това съобщиха от Митница Свиленград и уточниха, че между 10:00 и 14:00 часа ще сменят...
Състоянието на енергийната система в страната е аварийно заради тежките метеорологични условия. Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова в Це...