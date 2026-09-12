Hyundai i10 получи Златен волан на AUTO BILD
Автомобилът е най-предпочитаният от българските читатели в категорията малки автомобилиСофия. Българските читатели на сп. AUTO BILD избраха Hyundai i1...
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Автомобилът е най-предпочитаният от българските читатели в категорията малки автомобилиСофия. Българските читатели на сп. AUTO BILD избраха Hyundai i1...
София. "Златен волан на AUTO BILD" за най-иновативен автомобил за 2014 г. Призът бе връчен на осмия ден след началото на виртуалния сериал „Създаванет...
София. Родни музиканти и актьори влязоха в ролята на тест пилоти за българското издание на най-престижния автомобилен конкурс в Европа -"Златен волан...