Легенда на "Спортинг" поема "Лудогорец"
Аугусто Инасио или Антонио Консейсао пристигат в Разград Португалска легенда ще е новият треньор на "Лудогорец". Според местния сайт "zerozero" става...
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Аугусто Инасио или Антонио Консейсао пристигат в Разград Португалска легенда ще е новият треньор на "Лудогорец". Според местния сайт "zerozero" става...