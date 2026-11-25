Vivacom разширява дигиталните си услуги със световната аудиоплатформа Storytel
Клиентите на Vivacom ще могат да слушат редица популярни заглавия, сред които и най-слушаните в момента
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Клиентите на Vivacom ще могат да слушат редица популярни заглавия, сред които и най-слушаните в момента
Каталогът му е нараснал до 350 000 заглавия
София. С началото на новата учебна година стартира проектът СЛОВА БЪЛГАРСКИ www.slova.bg - единственият безплатен сайт за професионални звукозаписи на...