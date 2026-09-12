Втори гигант обяви масови съкращения. 4 наши града на нокти
Coфия, Πлoвдив, Bapнa и Pyce чакат решението на Германия
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Coфия, Πлoвдив, Bapнa и Pyce чакат решението на Германия
Германската компания Audi оборудва всъдехода Q7, седана А4 и комбито A4 allroad със система за следене работата на светофарите. Тя ще дебютира в някои...
През 2018 г. френската компания Citroen ще започне производството на купеобразен седан, който може да стане конкуренция на Mercedes-Benz CLA и четирив...