Проверяват атракционни съоръжения за деца в столицата
Общо 11 увеселителни обекта с поставени над 25 атракционни съоръжения са били проверени днес. Сред тях има надуваеми пързалки и замъци, бънджита, влак...
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Общо 11 увеселителни обекта с поставени над 25 атракционни съоръжения са били проверени днес. Сред тях има надуваеми пързалки и замъци, бънджита, влак...