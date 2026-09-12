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Загадката: Нашата гордост е..

Загадката: Нашата гордост е..

Завоят в рубриката ни със загадките се хареса на вас, читателите. Мнозина написаха предположения коя е българската красавица с "размазаното" лице. Раз...

22 декември | 15:47
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