Болярите гледат "Атила" със семеен билет
Хунският вожд "Атила", представен от държавната опера в Бургас, ще гостува на великотърновска сцена с промо семейни билети за двама на специална цена...
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Хунският вожд "Атила", представен от държавната опера в Бургас, ще гостува на великотърновска сцена с промо семейни билети за двама на специална цена...