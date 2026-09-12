„Джобен фестивал - есен 2014" в София и Пловдив
София/Пловдив. Есенното издание на "Джобен фестивал" - форума за кратки форми в изкуството, ще се проведе на 21-23.11.2014 г. в „Ателие Пластелин" (гр...
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София/Пловдив. Есенното издание на "Джобен фестивал" - форума за кратки форми в изкуството, ще се проведе на 21-23.11.2014 г. в „Ателие Пластелин" (гр...
София. „Други стъпки" /"Stirrings still"/ е последното произведение в проза на Самюел Бекет, публикувано няколко месеца преди смъртта му. Героят – алт...
София. Поне по два филма на ден ще се прожектират на пролетното издание на "Джобен фестивал" - форума за кратки форми в изкуството в „Ателие Пластелин...