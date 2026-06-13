Готвим падане на банковата тайна
Председателят на комисията за КТБ в парламента Десислава Атанасова коментира пред "Стандарт" какво са свършили с колегите й до момента и какви законов...
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Председателят на комисията за КТБ в парламента Десислава Атанасова коментира пред "Стандарт" какво са свършили с колегите й до момента и какви законов...